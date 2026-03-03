Бенфіка перемогла Жил Вісенте в 24-му турі чемпіонату Португалії
Анатолій Трубін провів увесь матч і пропустив один гол
близько 4 годин тому
Напередодні на стадіоні «Ештадіу Сідаде де Барселуш» у Барселуші відбувся матч 24-го туру чемпіонату Португалії між Жил Вісенте та Бенфікою.
Гості здобули перемогу з рахунком 2:1.
Український воротар Анатолій Трубін відіграв увесь матч і пропустив один гол. Георгій Судаков через травму матч пропустив.
Після гри Жил Вісенте посідає 5-те місце в турнірній таблиці, Бенфіка – третє.
Ліга Португалії 2025/26. 24-й тур:
Жил Вісенте – Бенфіка 1:2
Голи: Ернандес, 51 – Павлідіс, 35, Шельдеруп, 73