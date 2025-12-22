Сергій Разумовський

Бенфіка оприлюднила стартовий склад на домашній поєдинок 15-го туру португальської Прімейри проти Фамалікана. У заявці на матч із перших хвилин знайшлося місце одразу для двох українців, які останнім часом регулярно отримують довіру тренерського штабу Жозе Моурінью.

У воротах господарів знову з’явиться Анатолій Трубін, а в центрі поля з перших хвилин зіграє Георгій Судаков. Таким чином, український голкіпер і атакувальний півзахисник розпочнуть зустріч у старті та матимуть можливість напряму впливати на перебіг гри: Трубін відповідатиме за надійність оборони, а Судаков – за контроль темпу, перехід із захисту в атаку та створення моментів.

Статистика Судакова в цьому сезоні виглядає доволі переконливо. У 20 матчах у різних турнірах він забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі. Це підкреслює його роль не лише як організатора гри, а й як футболіста, здатного додавати команді конкретики в завершальній фазі атак.

Трубін, своєю чергою, провів 24 матчі, у яких пропустив 15 м’ячів, а також 13 разів залишав свої ворота сухими. Такий показник свідчить про стабільність українського кіпера та його вагомий внесок у результати Бенфіки в поточній кампанії.

Початок матчу – о 22:45 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка зробила офіційну пропозицію Трабзонспору по українцю.