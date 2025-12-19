Арсеній Батагов, як і раніше, знаходиться в центрі уваги європейського ринку. Після поєдинку Трабзонспора з Бешикташем стало відомо про конкретний інтерес до українця з боку Бенфіки, яка за інформацією турецьких ЗМІ запропонувала за захисника 20 мільйонів євро.

Як повідомляє Taka Gazetesi, головний тренер португальського клубу Жозе Моурінью високо оцінює потенціал Батагова та хотів би бачити його у своїй команді. Проте керівництво Трабзонспору відмовилося від пропозиції, оскільки розраховує виручити за гравця щонайменше 30 мільйонів євро.

У турецькому клубі дають зрозуміти, що готові вести переговори лише за вкрай вигідних фінансових умов. Батагов вважається одним із ключових виконавців у боротьбі за високі місця у чемпіонаті, а сам футболіст демонструє лояльність Трабзонспору та зосереджений на виступах за нинішню команду.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор відхилив пропозицію від топ-клубів Європи по Батагову.