Сергій Разумовський

Бенфіка впевнено розгромила Морейренсе з рахунком 4:0 у матчі 14-го туру португальської Прімейри. У стартовому складі лісабонського клубу з перших хвилин вийшов український воротар Анатолій Трубін, який черговий раз отримав довіру тренерського штабу. Хоча підопічні Жозе Моурінью мали відчутну перевагу і майже не дозволяли супернику створювати гольові моменти, Трубіну все ж довелося виручати партнерів на початку гри – він здійснив один, але дуже важливий сейв, не дозволивши Морейренсе змінити рахунок на свою користь.

За матч українець виконав 67% точних передач, загалом зробив 26 дотиків до м’яча і навіть заробив на собі фол з боку гравця суперника. Крім того, голкіпер виграв одне єдиноборство в полі, продемонструвавши впевнені дії не лише на лінії воріт, а й за його межами. Статистичні платформи оцінили його виступ посередньо: SofaScore поставив Трубіну 6,7 бала, тоді як WhoScored – 7,0.

Ще один українець, півзахисник Георгій Судаков, також з’явився у стартовому складі та провів на полі 77 хвилин. Він активно брав участь у комбінаційній грі Бенфіки, продемонструвавши 84% точних передач і завдавши два удари по воротах, один із яких був заблокований захисниками Морейренсе. Водночас Судаков, попри загалом непоганий виступ, упустив один ключовий момент, який міг завершитися голом.

За матч українець зробив 41 дотик до м’яча, при цьому двічі помилився в обробці чи передачі, але компенсував це активністю в дриблінгу – виконав 2 успішні спроби з 4-х. Суперники двічі порушували правила проти нього. У єдиноборствах Георгій виграв 4 дуелі з 10 на землі і поступився в одному єдиноборстві у повітрі. Також півзахисник встиг заблокувати один удар суперника. За підсумками гри SofaScore оцінив його виступ у 6,5 балів, тоді як WhoScored виставив оцінку 7,0, що свідчить про загалом якісну, але не бездоганну гру українського півзахисника.