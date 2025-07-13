Лісабонська Бенфіка ухвалила рішення виставити українського голкіпера Анатолія Трубіна на трансфер, інформує видання Record.

За даними джерела, у новому сезоні тренерський штаб португальського клубу вирішив довірити місце у воротах Самуелю Соарешу, а тому майбутнє Трубіна в команді опинилося під питанням.

У клубі розраховують, що успішні виступи українця на Клубному чемпіонаті світу підвищать його ринкову вартість та дозволять вигідно продати. Керівництво Бенфіки вже ухвалило остаточне рішення розлучитися з воротарем.

Минулого сезону 2024/25 Трубін провів 47 матчів у всіх змаганнях, пропустив 48 м'ячів і 19 разів зберіг ворота сухими. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 28 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що український легіонер із Португалії вірить, що Трубін піде на підвищення.