Бенфіка виставила Трубіна на трансфер
Головний тренер зробив ставку на іншого голкіпера
42 хвилини тому
Лісабонська Бенфіка ухвалила рішення виставити українського голкіпера Анатолія Трубіна на трансфер, інформує видання Record.
За даними джерела, у новому сезоні тренерський штаб португальського клубу вирішив довірити місце у воротах Самуелю Соарешу, а тому майбутнє Трубіна в команді опинилося під питанням.
У клубі розраховують, що успішні виступи українця на Клубному чемпіонаті світу підвищать його ринкову вартість та дозволять вигідно продати. Керівництво Бенфіки вже ухвалило остаточне рішення розлучитися з воротарем.
Минулого сезону 2024/25 Трубін провів 47 матчів у всіх змаганнях, пропустив 48 м'ячів і 19 разів зберіг ворота сухими. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 28 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що український легіонер із Португалії вірить, що Трубін піде на підвищення.