Новачок Віторії Гімарайнш, захисник Орест Лебеденко, оцінив перспективи голкіпера Бенфіки та збірної України Анатолія Трубіна.

Звичайно, потягне. Він дуже хороший сезон провів у «Бенфіці», у Португалії дуже добре відгукуються про нього. Йому теж не було просто на початку кар’єри. Я з ним спілкувався після однієї з ігор і він зізнавався, що має проблеми з мовою. Хоча я бачив його нещодавні інтерв’ю й помітно, що він вже непогано розмовляє португальською.

Думаю, перехід Трубіна в європейський топклуб – це питання часу. Можливо, це буде той самий «Челсі» або й інший гранд. Тим паче, що він вже зараз грає у «Бенфіці» – це теж топклуб, не потрібно буде звикати до такого високого рівня. Впевнений, що незабаром він гратиме в одному з найкращих клубів Європи, - сказав Лебеденко в інтерв’ю «Українському футболу».