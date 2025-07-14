Португальська Бенфіка продовжує активну підготовку до майбутнього сезону і зробила важливий крок у зміцненні воротарської лінії - клуб продовжив контракт із Самуелем Соарешем.

23-річний голкіпер підписав нову угоду, розраховану до літа 2030 року, з покращеними фінансовими умовами. У контракт також включено опцію викупу - клаусула становить 50 мільйонів євро.

За даними A Bola, головний тренер команди Бруну Лаже позитивно оцінює розвиток Соареша та підтримує його прагнення поборотися за місце в основному складі. Однак конкуренція на останньому рубежі буде складною, адже у клубі залишається воротар збірної України Анатолій Трубін.

Незважаючи на чутки про можливий продаж Трубіна, керівництво Бенфіки вирішило зберегти українця у команді. Поки тренерський штаб не визначився з основним воротарем наступного сезону, і обидва кандидати почнуть підготовку, борючись за статус першого номера.