Колишній нападник збірної Франції Карім Бензема офіційно став гравцем Аль-Хіляля. Про підписання контракту з колишнім форвардом мадридського Реала повідомила пресслужба саудівського клубу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що французький футболіст відмовився від пропозиції Аль-Іттіхада щодо нового контракту. Бензема виступає в чемпіонаті Саудівської Аравії з літа 2023 року. У поточному сезоні він забив 16 м’ячів у 21 матчі за клуб у всіх турнірах.

За інформацією джерел, проти переходу Бензема з Аль-Іттіхада до Аль-Хіляля виступав нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду. Нагадаємо, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії володіє клубами Аль-Наср, Аль-Іттіхад, Аль-Хіляль та Аль-Ахлі.