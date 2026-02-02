Бензема змінить клуб у Саудівській Аравії
Француз готовий перейти до прямого конурента
близько 2 годин тому
Карім Бензема/фото: Аль-Іттіхад
Французький форвард Карім Бензема цієї зими не зумів домовитися з керівництвом аравійського Аль-Іттіхада про продовження контракту і обурився пропозицією клубу знизити зарплату.
У результаті 38-річний нападник висловив бажання залишити команду, розраховуючи повернутися до Європи та боротися за місце у складі збірної на чемпіонаті світу-2026.
Проте Бензема вирішив здивувати Аль-Іттіхад і погодив перехід до прямого конкурента Аль-Хіляль. Новий клуб запропонував досвідченому футболісту контракт до 2027 року, який має бути підписаний найближчим часом, повідомляє Ніколо Скіра.
Раніше повідомлялося, що Бензема ставить ультиматум Аль-Іттіхаду.