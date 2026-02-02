Французький форвард Карім Бензема цієї зими не зумів домовитися з керівництвом аравійського Аль-Іттіхада про продовження контракту і обурився пропозицією клубу знизити зарплату.

У результаті 38-річний нападник висловив бажання залишити команду, розраховуючи повернутися до Європи та боротися за місце у складі збірної на чемпіонаті світу-2026.

Проте Бензема вирішив здивувати Аль-Іттіхад і погодив перехід до прямого конкурента Аль-Хіляль. Новий клуб запропонував досвідченому футболісту контракт до 2027 року, який має бути підписаний найближчим часом, повідомляє Ніколо Скіра.

Раніше повідомлялося, що Бензема ставить ультиматум Аль-Іттіхаду.