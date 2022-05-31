Бензема визнаний найкращим гравцем сезону Ліги чемпіонів

Француз виграв трофей з «Реалом»

Нападаючий «Реала» Карім Бензема визнаний кращим гравцем сезону Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба UEFA.

У нинішньому сезоні Бензема виграв ЛЧ з «Реалом» - у фіналі королівський клуб був сильніше «Ліверпуля» (1: 0).

Крім того, Бензема став кращим бомбардиром ЛЧ в цьому сезоні - 15 забитих м'ячів. Це 5 -й трофей Ліги чемпіонів для Бензема.

Крім того, Бензема ще й потрапив в символічну збірну сезону ЛЧ. Ліонель Мессі вважає, Що в 2022-му році Бензема виграє «Золотий м'яч».