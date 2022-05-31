ПО 4 гравця «Реала» і «Ліверпуля». Символічна збірна сезону в Лізі чемпіонів
Бензема визнаний найкращим гравцем сезону Ліги чемпіонів
Француз виграв трофей з «Реалом»
14:55
Нападаючий «Реала» Карім Бензема визнаний кращим гравцем сезону Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба UEFA.
У нинішньому сезоні Бензема виграв ЛЧ з «Реалом» - у фіналі королівський клуб був сильніше «Ліверпуля» (1: 0).
Крім того, Бензема став кращим бомбардиром ЛЧ в цьому сезоні - 15 забитих м'ячів. Це 5 -й трофей Ліги чемпіонів для Бензема.
Крім того, Бензема ще й потрапив в символічну збірну сезону ЛЧ. Ліонель Мессі вважає, Що в 2022-му році Бензема виграє «Золотий м'яч».
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