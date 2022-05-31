Мессі - про майбутнього володаря «Золотого м'яча»: «У цьому році все зрозуміло»

Аргентинець вважає, що переможе гравець «Реала»

Форвард збірної Аргентини і ПСЖ Ліонель Мессі вважає, що в цьому році «Золотий м'яч» отримає Карім Бензема. Аргентинця цитує TycSports.

«Немає ніяких сумнівів. Очевидно, що Бензема провів неймовірний сезон, закінчивши його перемогою в Лізі чемпіонів. Він був ключовим гравцем у всіх матчах плей-офф. В цьому році все зрозуміло ».

Бензема виграв з «Реалом» чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів і став кращим бомбардиром турніру.

Раніше Мессі заявив, що ЧС-2022 може стати останнім в його кар'єрі футболіста.