Мессі: «Будь-якій європейській збірній було б важко кваліфікуватися на ЧС, якби довелося їхати в Колумбію або Весенуелу»
Мессі - про майбутнього володаря «Золотого м'яча»: «У цьому році все зрозуміло»
Аргентинець вважає, що переможе гравець «Реала»
14:41
Форвард збірної Аргентини і ПСЖ Ліонель Мессі вважає, що в цьому році «Золотий м'яч» отримає Карім Бензема. Аргентинця цитує TycSports.
«Немає ніяких сумнівів. Очевидно, що Бензема провів неймовірний сезон, закінчивши його перемогою в Лізі чемпіонів. Він був ключовим гравцем у всіх матчах плей-офф. В цьому році все зрозуміло ».
Бензема виграв з «Реалом» чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів і став кращим бомбардиром турніру.
Раніше Мессі заявив, що ЧС-2022 може стати останнім в його кар'єрі футболіста.
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