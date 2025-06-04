Бернарду розповів чи допоможе Португалії з Німеччиною наявність 4 свіжих переможців ЛЧ

Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва перед півфіналом Ліги націй проти Німеччини прокоментував наявність у своїх команді нещодавніх переможців Ліги чемпіонів у складі ПСЖ. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Перемога у цьому турнірі стане великим здобутком. Це титул. Збірна Португалії не мала жодного титулу, коли я приєднався до команди. Тепер у нас їх уже два.

Бути молодим і дивитися на старших, своїх кумирів, і бути одним із ветеранів у команді та дивитися на молодих та повних енергії – дві різні речі. Якщо подивитися на нашу збірну зараз, то в ній майже кожен гравець виступає за топовий клуб.

Гонсалу Рамуш, Нуну Мендеш, Жоау та Вітінья щойно стали найкращими в Європі. Вони виграли Лігу чемпіонів. Майже кожен гравець нашої збірної грає на найвищому рівні. Це чудово.

Португалія завжди була багата на таланти, але це покоління... Не пригадаю, щоб багато наших гравців грали за топові клуби. Звичайно, коли ми говоримо про найкращі покоління, то завжди думаємо про те покоління, яке перемагає. Тож найкраще португальське покоління – покоління гравців, які перемогли на Євро-2016.

Останній матч проти Німеччини я провів на Євро-2020. Та гра склалася жахливо для нас. Німецький стиль футболу – це переходи, пресинг та інтенсивність. Єдиний спосіб боротися з цим стилем – відповідати їхньому рівню інтенсивності та бути більш агресивним у боротьбі за м'яч, намагатися робити з ними те, що вони роблять зі своїми суперниками щодо пресингу, пресингувати високо. Так я вважаю. І думаю, що ми до цього прагнутимемо.