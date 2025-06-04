Роберто Мартінес: «Ми дуже добре знаємо збірну Німеччини»

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес поділився думками перед півфіналом Ліги націй проти Німеччини. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Немає нічого складнішого, ніж грати проти збірної Німеччини. Я думаю, що її тренер робить дуже цікаву роботу, пропонуючи чіткі ідеї, які будь-який гравець виконує просто ідеально, і це велика сила. Ймовірно, друга складність полягає в тому, що ми граємо на їхньому полі. Ми бачили це у чвертьфіналі – у восьми матчах лише одна команда поступилася на своєму полі. Це те, що нам треба подолати.

Востаннє ми перемагали Німеччину 25 років тому, коли збірну тренував Умберту Коелью, рахунок був 3:0. Потім, звичайно, був відбірний матч до чемпіонату світу в Мексиці [1986]. Це вже було, ми це в минулому, але це було дуже давно. Головне – не зосереджуватись на супернику. Головне – зосереджуватись на тому, що ми можемо зробити самі.

Мій досвід у міжнародному футболі підказує мені, що потрібно постійно зростати. Щоб повністю розкрити свій потенціал потрібно постійно грати проти таких суперників. Якщо розглядати ситуацію загалом, то саме цього я й домагаюся. Тому завтрашній матч дуже важливий, тому що ми хочемо виграти його, ми хочемо вийти у фінал, але навіть у ширшому контексті йдеться про вдосконалення. Що б не трапилося, після завершення 90 хвилин ми повинні стати кращими.

Ситуація залежить не лише від нас. Справа ще й у тому, наскільки добре грає Німеччина. Вони йдуть на ризик. Справа не в окремих гравцях, а в команді загалом: вони високо пресингують, грають через центр. Але якщо подивитися на статистику, то обидві команди дуже схожі: 16 голів із гри, вісім пропущених, схожий тактичний рисунок. Думаю, що це буде добрий матч, щоб показати все, на що ми здатні. Ми добре розуміємо, що зробили на Євро, і можемо це скоригувати. Гра на виїзді – це додатковий виклик.

Ми дуже добре знаємо збірну Німеччини. Нагельсман не віддає перевагу окремим гравцям з певними навичками, він зосереджений на команді. Це дуже складний виклик для нас. Ми поважаємо суперника, але зробимо все, що в наших силах, щоб зіграти так, як у матчі-відповіді з Данією.