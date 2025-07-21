Головний тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер зіштовхнувся з кадровими проблемами напередодні матчів проти Шахтаря в 2 кваліфікаційному раунді Ліги Європи, повідомляє Sözcü.

Стамбульський гранд не зможе розраховувати на низку виконавців через травми. Так само Бешикташ не зможе залучити всіх зіркових новачків, що прийшли в команду цього літа.

Сульшер визнає, що в матчах із Шахтарем буде покладатися лише на 14-15 гравців.

Матчі «гірників» з Бешикташем заплановані на 24 і 31 липня.

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