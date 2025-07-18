Футбольний фахівець Олександр Поздєєв в інтервю XSPORT підсумував двоматчеве протистояння Шахтаря та Ільвеса (6:0, 0:0) в 1 кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Екснаставник Колоса не залишає сумнівів, що справжнє випробування для Шахтаря буде в наступному раунді, де зустрінеться з Бешикташем.

– Олександре, після матчу Шахтар отримав порцію критики, недоотримавши дорогоцінних балів в таблицю коефіцієнтів. По ділу?

– Я б не сказав, що Шахтар не хотів виграти другий матч з Ільвесом, але зробити це з мінімумом затрат. Гра у Фінляндії віддалено нагадувала рядовий матч УПЛ, де одна команда закрилася на власній половині, а інша намагається зламати автобус, але не на максимумі зусиль. Передумови виграти другий матч були, але підвела реалізація.

– Ільвес змінився, порівняно з першою грою?

– Якихось кардинальних змін я не помітив. В другому таймі почали діяти агресивніше, аби перед власними фанатами тримати обличчя. Ресурсу нав'язати свій футбол Шахтарю у Ільвеса нема.

– Фактор синтетичного поля був помітним?

– Одну гру в таких умовах Шахтар може собі дозволити.

– Як трансформується Шахтар з появою Арди Турана?

– Вони намагаються бути активними при втраті, швидко повертати м'яч швидко, високо зустрічати. Шахтар спрогресував в роботі без м'яча. Для мене було дивно бачити, як в минулому сезоні Шахтар прибив ЛНЗ і просто відкотися назад. Для мене Шахтар завжди був командою, яка весь матч тотально домінує, робить свято, яскраво атакує.

– Кого з гравців можна похвалити за матчі з Ільвесом?

– У першій грі можна було відзначати всю лінію нападу Шахтаря. Я б для себе виділив Аліссона, Невертона. Як почуватиме себе в цій команді Очеретько.

– Вчора Шахтар дозволив собі велику ротацію. Хто з гравців скористався шансом показати себе?

– Туран дав зіграти гравцям, які конкурують між собою. Результат першого матчу дав можливість перевірити резервістів, хоча я сподівався побачити в цій грі Фесюна. Чому не дати хлопцю відчути єврокубки? Навряд ми побачимо Бондаря і Грама з сильними суперниками.

Гри особливо ніхто не зіпсував, але я не розумію доцільність перебування в Шахтарі Траоре. Людину купують за 10 мільйонів і при такому рівні конкуренції в нашому футболі нічого не показувати. В Шахтаря дуже крутий вік футболістів, які мають можливість зростати.

– Багато прикладів в футболі, коли важка травма не дозволила повернутись на певний рівень. Праймовий Едуардо в Арсеналі так само не зміг повернутись на топ-рівень.

– При важких травмах психологія і характер відіграють одну з ключових ролей. Потрібно мати велику внутрішню мотивацію багато працювати, щоб повернутись на свій рівень до травми. Інакше після Шахтаря догравати в нижчих дивізіонах або клубах другого-третього ешелону. Футбол це про конкуренцію. В іграх, на тренуваннях. Якщо в тебе була травма – починаєш пахати, щоб повернутись, бути ефективним на своїй позиції. Інакше тебе обставлять конкуренти. В нього міцні габарити, але я не бачу, щоб він може ними скористатись.

– Далі на Шахтар чекає протистояння з Бешикташем – привіт, Ліга конференцій?

– Цікаво подивитись на Шахтар проти Бешикташа, як вони з сильною опозицією вирішуватимуть свої задачі на гру. Як працюватимуть без м'яча, коли суперник так само може щось показати. Хороша перевірка молодих бразильців, коли вони приїдуть на заповнений стадіон в Стамбулі. Зовсім інший буде рівень спротиву, швидкостей, мислення, тиску. Не возитись з м'ячем, а відпрацьовувати позаду. Туран, на мій погляд, зможе донести до футболістів, наскільки для нього буде принциповим обіграти Бешикташ.

– До Шахтаря на цій стадії приєднаються Динамо, Олександрія та Полісся. Як ви розцінюєте їхні шанси на прохід далі?

– Дна ми вже досягли і зараз помаленьку відштовхуємось, виховуючи наших футболістів. Динамо нікого зараз не може придбати, тоді як Шахтар може собі дозволити переплачувати бразильцям і дати хороші умови. Бражку потрібно прокинутись і все почати заново, щоб витіснити Михайленка з основи. Ванат, якого відправляють в Сандерленд, дають 20 млн, а на молодіжному Євро він не переконав, що вартує тих грошей, багато боротьби програв, суперники не поступались у швидкості і йому було важко індивідуально щось вигадати на тому рівні.

З чотирьох команд в єврокубках, три поміняли тренерів. Не так просто перебудувати команду за кілька тижнів передсезонки. Зараз почнуть насипати, що Санта-Колома – команда офісних роботяг і барменів, але там грають іспанці, до рівня яких можуть бути питання, але є школа, обучені працювати з м'ячем. Тренер з Аргентини – далеко не лівий персонаж.

Якщо не врахувати цих дрібниць, Полісся на цьому може й закінчити. Статус і результати Полісся в Україні не гарантують того, що в єврокубках будуть виносити команди, які записують аутсайдерами. Розберуть Назаренка та Гуцуляка, виключать Філіппова – і до побачення. Це наші реалії сьогодення, від яких потрібно відштовхуватись.

Нам всім потрібно трошки знизити градус очікувань від наших команд в Європі. Переоцінити ситуацію, де Україна знаходиться в контексті футболу. Ми всі живемо минулим, а сьогодні реальність дещо інша. Ігри з закордонними суперниками на зборах показують, що нашим командам складно проти них. Якщо зможуть пройти далі – класно, а вилетять – не варто з цього розкручувати зраду. Всім нашим командам буде важко.

Усі перипетії навколо матчу кваліфікації Ліги Європи, аналіз і огляд гри – на сторінці події Ільвес – Шахтар на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.