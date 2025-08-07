Бешикташ взбісився після Шахтаря, АЗ і Андерлехт вколотили по три м'ячі суперникам
Результати найцікавіших перших матчів третього раунду кваліфікації Ліги конференцій
19 хвилин тому
Завершилися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Матч на Кіпрі між Арісом і грецьким АЕКом вийшов справжньою перестрілкою вже в першій половині. Гості швидко захопили ініціативу: Перейра відкрив рахунок на 9-й хвилині, а Релвас подвоїв перевагу ще у першій третині тайму. Та господарі не знітилися – спершу відзначився Какуліс, а згодом Голдсон зрівняв рахунок. Після перерви команди грали обережнішими, тож результат 2:2 залишився незмінним до фінального свистка.
Нідерландський АЗ не залишив шансів Вадуцу, розгромивши представника Ліхтенштейну з комфортним рахунком. Перротт оформив дубль на 29-й і 74-й хвилинах, а Мердінк поставив крапку ближче до завершення зустрічі. У другому таймі господарі могли забити ще, проте м’яч Касіуса не було зараховано через офсайд.
Бельгійський Андерлехт також розгромив Шериф із Тирасполя. Ангуло відкрив рахунок ще в першому таймі, Долберг подвоїв перевагу одразу після перерви, а Версхарен довершив справу під кінець матчу. Гості не створили серйозної загрози воротам бельгійців і виглядали блідо протягом усього поєдинку.
Розлючений Бешикташ продемонстрував клас на виїзді, здійснивши ще один розгром над ірландським Сент-Патріксом. Турки забили три голи ще до перерви – Жоау Маріу відкрив рахунок, а Абрагам оформив дубль і реалізував пенальті. Господарі відповіли голом Пауера на початку другого тайму, але на більше сил команди вже не вистачило.
Матчі-відповіді відбудуться у четвер, 14 серпня.
Ліга конференцій. Третій раунд кваліфікації, перші матчі
Аріс (Кіпр) – АЕК (Греція) 2:2
Голи: Какуліс, 18, Голдсон, 31 – Перейра, 9, Релвас, 14
Голи: Перротт, 29, 74, Мердінк, 80
Голи: Ангуло, 17, Долберг, 48, Версхарен, 81
Сент-Патрікс (Ірландія) – Бешикташ 1:4
Голи: Пауер, 49 – Жоау Маріу, 8, Абрагам, 14, 23, 43 (пен.)
Нагадаємо Бешикташ вилетів із Ліги Європи від Шахтаря із загальним рахунком (2:6).