Сергій Стаднюк

Завершилися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Матч на Кіпрі між Арісом і грецьким АЕКом вийшов справжньою перестрілкою вже в першій половині. Гості швидко захопили ініціативу: Перейра відкрив рахунок на 9-й хвилині, а Релвас подвоїв перевагу ще у першій третині тайму. Та господарі не знітилися – спершу відзначився Какуліс, а згодом Голдсон зрівняв рахунок. Після перерви команди грали обережнішими, тож результат 2:2 залишився незмінним до фінального свистка.

Нідерландський АЗ не залишив шансів Вадуцу, розгромивши представника Ліхтенштейну з комфортним рахунком. Перротт оформив дубль на 29-й і 74-й хвилинах, а Мердінк поставив крапку ближче до завершення зустрічі. У другому таймі господарі могли забити ще, проте м’яч Касіуса не було зараховано через офсайд.

Бельгійський Андерлехт також розгромив Шериф із Тирасполя. Ангуло відкрив рахунок ще в першому таймі, Долберг подвоїв перевагу одразу після перерви, а Версхарен довершив справу під кінець матчу. Гості не створили серйозної загрози воротам бельгійців і виглядали блідо протягом усього поєдинку.

Розлючений Бешикташ продемонстрував клас на виїзді, здійснивши ще один розгром над ірландським Сент-Патріксом. Турки забили три голи ще до перерви – Жоау Маріу відкрив рахунок, а Абрагам оформив дубль і реалізував пенальті. Господарі відповіли голом Пауера на початку другого тайму, але на більше сил команди вже не вистачило.

Матчі-відповіді відбудуться у четвер, 14 серпня.

Ліга конференцій. Третій раунд кваліфікації, перші матчі

Аріс (Кіпр) – АЕК (Греція) 2:2

Голи: Какуліс, 18, Голдсон, 31 – Перейра, 9, Релвас, 14

АЗ Алкмаар – Вадуц 3:0

Голи: Перротт, 29, 74, Мердінк, 80

Андерлехт – Шериф 3:0

Голи: Ангуло, 17, Долберг, 48, Версхарен, 81

Сент-Патрікс (Ірландія) – Бешикташ 1:4

Голи: Пауер, 49 – Жоау Маріу, 8, Абрагам, 14, 23, 43 (пен.)

Нагадаємо Бешикташ вилетів із Ліги Європи від Шахтаря із загальним рахунком (2:6).