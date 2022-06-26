Бейл шукає новий клуб і через одну з вимог може прийняти дыйсно несподіване рішення
Бейл анонсував свій перехід в «Лос-Анджелес»
Валієць продовжить кар'єру в МЛС
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів гарет Бейл опублікував ролик, що підтверджує його перехід в клуб МЛС «Лос-Анджелес».
«Скоро побачимося, Лос-Анджелес».
See you soon, Los Angeles. @LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe— Gareth Bale ( @ GarethBale11 ) June 25, 2022
У «Лос-Анджелес» перейшов ще один європейський топ-гравець.
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