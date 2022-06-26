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Бейл анонсував свій перехід в «Лос-Анджелес»

Валієць продовжить кар'єру в МЛС
Футбол Прімера
07:35
Бейл анонсував свій перехід в «Лос-Анджелес»

П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів гарет Бейл опублікував ролик, що підтверджує його перехід в клуб МЛС «Лос-Анджелес».

«Скоро побачимося, Лос-Анджелес».

У «Лос-Анджелес» перейшов ще один європейський топ-гравець.

Рене Тер Велде
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Гарет Бейл

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