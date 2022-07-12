Офіційно. Бейл перейшов до клубу з MLS
Бейл: «Не думаю, що хтось вважає MLS лігою пенсіонерів»
Валлієць перейшов в «Лос-Анджелес»
Новоспечений вінгер « Лос-Анджелеса » гарет Бейл висловився про американську футбольну лігу – MLS. його цитує Daily Mail.
« Ця ліга пройшла довгий шлях за останні 10 років. Я не думаю, що хтось вважає її лігою пенсіонерів. Її клас зростає. Він набагато вище, ніж думають люди в Європі. Тут все поліпшується, ця ліга на підйомі.
Я приїхав сюди не на 6-12 місяців. Я приїхав сюди так довго, як це може бути. Я хочу залишити свій слід в цій лізі. Це не короткострокова річ. Перебування тут дає мені найкращий шанс потрапити на Євро. Хто знає, може бути, і не на одне ».
Нагадаємо, Бейл потрапив в список легенд « Реала » після відходу з мадридського клубу.
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