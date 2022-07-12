Бейл: «Не думаю, що хтось вважає MLS лігою пенсіонерів»

Новоспечений вінгер « Лос-Анджелеса » гарет Бейл висловився про американську футбольну лігу – MLS. його цитує Daily Mail.

Я приїхав сюди не на 6-12 місяців. Я приїхав сюди так довго, як це може бути. Я хочу залишити свій слід в цій лізі. Це не короткострокова річ. Перебування тут дає мені найкращий шанс потрапити на Євро. Хто знає, може бути, і не на одне ».