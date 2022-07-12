Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:40
Автоперегони. FIA World Touring Car Cup. Етап 4. Моторленд (Іспанія)
13:10
Всеcвітні ігри 2022. День 4. Боулінг. Прем’єра

Бейл: «Не думаю, що хтось вважає MLS лігою пенсіонерів»

Валлієць перейшов в «Лос-Анджелес»
Футбол У світі
13:53
Бейл: «Не думаю, що хтось вважає MLS лігою пенсіонерів»

Новоспечений вінгер « Лос-Анджелеса » гарет Бейл висловився про американську футбольну лігу – MLS. його цитує Daily Mail.

« Ця ліга пройшла довгий шлях за останні 10 років. Я не думаю, що хтось вважає її лігою пенсіонерів. Її клас зростає. Він набагато вище, ніж думають люди в Європі. Тут все поліпшується, ця ліга на підйомі.

Я приїхав сюди не на 6-12 місяців. Я приїхав сюди так довго, як це може бути. Я хочу залишити свій слід в цій лізі. Це не короткострокова річ. Перебування тут дає мені найкращий шанс потрапити на Євро. Хто знає, може бути, і не на одне ».

Нагадаємо, Бейл потрапив в список легенд « Реала » після відходу з мадридського клубу.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Гарет Бейл

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Офіційно. Бейл перейшов до клубу з MLS
Офіційно. Бейл перейшов до клубу з MLS
Футбол У світі
27 червня 22:15
Бейл анонсував свій перехід в «Лос-Анджелес»
Бейл анонсував свій перехід в «Лос-Анджелес»
Футбол Прімера
26 червня 07:35
«Реал» додав трьох футболістів в список легенд клубу
«Реал» додав трьох футболістів в список легенд клубу
Футбол Прімера
17 червня 08:32

Новини: Футбол

Як моторне масло на асфальті. «Ліверпуль» презентував нову форму з дивним принтом
Як моторне масло на асфальті. «Ліверпуль» презентував нову форму з дивним принтом
Англійська Прем'єр-ліга
14:35
Ще один клуб з Нідерландів цікавиться Матвієнком
Ще один клуб з Нідерландів цікавиться Матвієнком
13:59
Бейл: «Не думаю, що хтось вважає MLS лігою пенсіонерів»
Бейл: «Не думаю, що хтось вважає MLS лігою пенсіонерів»
У світі
13:53
Фред – про нового тренера МЮ: «На нас чекають великі справи»
Фред – про нового тренера МЮ: «На нас чекають великі справи»
Англійська Прем'єр-ліга
11:41
Капітан «Металіста» хоче повернутися в Україну
Капітан «Металіста» хоче повернутися в Україну
Українська Прем'єр-ліга
11:16
Погба: «Хочу повернути «Ювентусу» радість, яку вони мені дарували»
Погба: «Хочу повернути «Ювентусу» радість, яку вони мені дарували»
Серія А
10:58
Погба, який повернувся в «Ювентус», забрав собі номер Дібали
Погба, який повернувся в «Ювентус», забрав собі номер Дібали
Серія А
09:40
Левандовські, який в червні повідомляв, що у нього з «Баварією» все скінчено, повернувся в мюнхенський клуб
Левандовські, який в червні повідомляв, що у нього з «Баварією» все скінчено, повернувся в мюнхенський клуб
Бундесліга
09:06
Офіційно. Ветеран «Інтера» покинув команду
Офіційно. Ветеран «Інтера» покинув команду
Серія А
08:40
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Всі новини