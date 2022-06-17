«Реал» додав трьох футболістів в список легенд клубу

Бейл, Іско та Марсело покинули «вершкових»

Вінгер Гарет Бейл, півзахисник Іско і захисник Марсело покинули «Реал» і удостоїлися звань легенд клубу. Про це повідомляє прес-служба «вершкових».

Марсело грав в «Реал» з 2006-го року, Іско і Бейл - з 2013-го. Двоє останніх завоювали з «Реалом» 5 трофеїв ЛЧ і тричі ставали чемпіонами Іспанії.

Марсело - найтитулованіший гравець в історії клубу. У нього - 25 трофеїв.

Відзначимо, що всі три футболіста покинули «Реал» вільними агентами.