Бейл шукає новий клуб і через одну з вимог може прийняти дыйсно несподіване рішення

Валлієць вирішив продовжити кар’єру через вихід на чемпіонат світу

П’ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Гарет Бейл може стати гравцем «Хетафе». Про це повідомляє Аранча Родригес.

Президент клубу вже підтвердив, що їм запропонували підписати гравця, однак наразі вони знаходяться лише на стадії розгляду такої можливості.

За інформацією журналіста, основний аргумент на користь «Хетафе» – небажання Бейла покидати Мадрид. І, окрім того, в чемпіонаті Іспанії у нього високі шанси підтримувати гарну форму до чемпіонату світу-2022.

За даними британських ЗМІ на Бейла претендують більш ніж 10 різних клубів.

Нагадаємо, в разі поразки збірної Вельсу від України у відборі на чемпіонат світу Бейл, імовірно, завершив би кар’єру.