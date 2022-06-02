Збірна України може завершити кар’єру Гарета Бейла

Якщо Уельс не вийде на чемпіонат світу, то колишній гравець «Реалу» піде з футболу

Збірна України пробилася до фіналу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 і зустрінеться з командою Уельсу в матчі за єдину путівку на турнір в Катарі.

Лідером наших суперників є колишній гравець «Реалу» Гарет Бейл, який покинув мадридську команду і наразі перебуває без клубу.

За інформацією Sky Sports, в разі поразки у цьому матчі Бейл може прийняти рішення про завершення кар’єри. Якщо ж Уельс переможе, то нападник підпише короткотерміновий контракт з «Кардіффом», який виступає у Чемпіоншипі, аби мати ігрову практику перед чемпіонатом світу і поїхати туди в якомога більш хорошій формі.

Відео голів і огляд матчу Шотландія – Україна.