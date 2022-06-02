Маліновський: «Шкода, що це був матч, в якому лише переможець проходить далі. В Шотландії дуже люблять футбол»
Збірна України може завершити кар’єру Гарета Бейла
Якщо Уельс не вийде на чемпіонат світу, то колишній гравець «Реалу» піде з футболу
12:10
Збірна України пробилася до фіналу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 і зустрінеться з командою Уельсу в матчі за єдину путівку на турнір в Катарі.
Лідером наших суперників є колишній гравець «Реалу» Гарет Бейл, який покинув мадридську команду і наразі перебуває без клубу.
За інформацією Sky Sports, в разі поразки у цьому матчі Бейл може прийняти рішення про завершення кар’єри. Якщо ж Уельс переможе, то нападник підпише короткотерміновий контракт з «Кардіффом», який виступає у Чемпіоншипі, аби мати ігрову практику перед чемпіонатом світу і поїхати туди в якомога більш хорошій формі.
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