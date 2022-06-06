Бейл: «Я був в Києві, в Україні. А тепер бачу фото того, що там відбувається – і це розриває мені серце»
Бейл: «Це найкращий результат в історії валлійського футболу»
Команда зіркового форварда їде на чемпіонат світу
Лідер збірної Уельсу гарет Бейл прокоментував перемогу над Україною (1: 0) у відборі на ЧС-2022. його цитує ВВС.
«Це найкращий результат в історії валлійського футболу. Ми їдемо на чемпіонат світу! Слова не можуть описати те, що ми відчуваємо в даний момент.
Я просто в захваті від того, що ми йдемо на чемпіонат світу. Це означає все, це те, з чого складаються мрії. Мені не вистачає слів. Я такий радий, що ми зробили це для цих чудових фанатів.
Це було важко. Я не грав останні три-чотири тижні через спазма в спині, але найважливіше було подолати їх. Я віддаю всі сили. Вже не було енергії, але у нас є хороші люди в запасі, які добре працюють ».
Нагадаємо, до поразки України привела груба помилка арбітра.
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