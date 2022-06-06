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Бейл: «Це найкращий результат в історії валлійського футболу»

Команда зіркового форварда їде на чемпіонат світу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
09:45
Бейл: «Це найкращий результат в історії валлійського футболу»

Лідер збірної Уельсу гарет Бейл прокоментував перемогу над Україною (1: 0) у відборі на ЧС-2022. його цитує ВВС.

«Це найкращий результат в історії валлійського футболу. Ми їдемо на чемпіонат світу! Слова не можуть описати те, що ми відчуваємо в даний момент.

Я просто в захваті від того, що ми йдемо на чемпіонат світу. Це означає все, це те, з чого складаються мрії. Мені не вистачає слів. Я такий радий, що ми зробили це для цих чудових фанатів.

Це було важко. Я не грав останні три-чотири тижні через спазма в спині, але найважливіше було подолати їх. Я віддаю всі сили. Вже не було енергії, але у нас є хороші люди в запасі, які добре працюють ».

Нагадаємо, до поразки України привела груба помилка арбітра.

Петро Приходько
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Гарет Бейл

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