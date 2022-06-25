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Світовий бокс. Тижневик

Бейл визначився з новою командою після завершення контракту з «Реалом»

Раніше ходили розмови про «Кардіфф»
Футбол Прімера
21:54
Бейл визначився з новою командою після завершення контракту з «Реалом»

П’ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Гарет Бейл визначився з новим клубом після завершення контракту з «Реалом».

Інсайдер Том Богерт пише, що валлієць перейде в «Лос-Анджелес» і виступатиме в МЛС до червня наступного року.

Раніше повідомлялося, що на Бейла претендували понад 10 клуб, серед яких був і «Кардіфф».

Нагадаємо, в «Лос-Анджелес» перейшов ще один європейський топ-гравець.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Футбол

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