Бейл визначився з новою командою після завершення контракту з «Реалом»

Раніше ходили розмови про «Кардіфф»

П’ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Гарет Бейл визначився з новим клубом після завершення контракту з «Реалом».

Інсайдер Том Богерт пише, що валлієць перейде в «Лос-Анджелес» і виступатиме в МЛС до червня наступного року.

Раніше повідомлялося, що на Бейла претендували понад 10 клуб, серед яких був і «Кардіфф».

Нагадаємо, в «Лос-Анджелес» перейшов ще один європейський топ-гравець.