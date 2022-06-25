Бейл шукає новий клуб і через одну з вимог може прийняти дыйсно несподіване рішення
Бейл визначився з новою командою після завершення контракту з «Реалом»
Раніше ходили розмови про «Кардіфф»
П’ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Гарет Бейл визначився з новим клубом після завершення контракту з «Реалом».
Інсайдер Том Богерт пише, що валлієць перейде в «Лос-Анджелес» і виступатиме в МЛС до червня наступного року.
Раніше повідомлялося, що на Бейла претендували понад 10 клуб, серед яких був і «Кардіфф».
Нагадаємо, в «Лос-Анджелес» перейшов ще один європейський топ-гравець.
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