Бейл: «Я був в Києві, в Україні. А тепер бачу фото того, що там відбувається – і це розриває мені серце»
Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл на прес-конференції перед матчем відбору на чемпіонат світу-2022 проти України висловився на тему війни, котру на нашу землю принесла росія:
«Ми отримаємо підтримку від трибун – це важливо. Ми розуміємо всі жахіття, які зараз відбуваються в Україні. Наші серця з дітьми, сім’ями і людьми України. Ми всі почуваємося жахливо в ці часи, особливо через те, що не можемо серйозно допомогти. Але коли ми говоримо про матч – то це футбол. Ми хочемо перемогти.
Це дивно знати, що ти був там – в Києві, в Україні. А тепер ти бачиш фото того, що там відбувається, читаєш про це – і твоє серце розривається. Ніхто не хоче, щоб війна відбувалася. Ми хочемо зупинити її якомога швидше. Це жахлива ситуація. Важко зараз говорити про це, оскільки вона продовжує тривати, поки ми тут говоримо.
Мої спогади про той фінал у Києві приємні. Ми виграли Лігу чемпіонів. Я забив нормальний м’яч. Це була велика ніч. І це жахливо, коли ти думає про те, що зараз відбувається з цим містом і з цією країною».
Ще один топ-спортсмен підтримав Україну.
Матч Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Початок о 19:00. Переможець цієї гри вийде на чемпіонат світу-2022.
На стадіоні очікується 2 тисячі уболівальників команди Олександра Петракова.
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