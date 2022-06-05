Бейл: «Я був в Києві, в Україні. А тепер бачу фото того, що там відбувається – і це розриває мені серце»

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл на прес-конференції перед матчем відбору на чемпіонат світу-2022 проти України висловився на тему війни, котру на нашу землю принесла росія:

Це дивно знати, що ти був там – в Києві, в Україні. А тепер ти бачиш фото того, що там відбувається, читаєш про це – і твоє серце розривається. Ніхто не хоче, щоб війна відбувалася. Ми хочемо зупинити її якомога швидше. Це жахлива ситуація. Важко зараз говорити про це, оскільки вона продовжує тривати, поки ми тут говоримо.

Мої спогади про той фінал у Києві приємні. Ми виграли Лігу чемпіонів. Я забив нормальний м’яч. Це була велика ніч. І це жахливо, коли ти думає про те, що зараз відбувається з цим містом і з цією країною».