Чекаємо на гучну підтримку. Стало відомо скільки фанатів України будуть на матчі в Кардіффі

Проти Шотландії їх було прекрасно чутно

Збірна України проведе матч за вихід на чемпіонат світу-2022 проти команди Уельсу. Цей поєдинок пройде на стадіоні «Кардіфф Сіті» і, за інформацією УАФ, всі квитки на гру розпродані – буде аншлаг.

Зокрема буде заповненим і сектор фанатів України. А це 2 тисячі уболівальників. Проти 33 тисяч вболівальників валлійців.

В матчі проти Шотландії наші фанати прекрасно проявили себе, особливо коли взялися скандувати «ЗСУ» – нагадали про нашу головну команду сьогодення.

Початок поєдинку Уельс – Україна о 19:00, сьогодні, 5 червня. Переможець цієї гри вийде на чемпіонат світу-2022.