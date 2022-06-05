Пятов: «Напередодні гри з Уельсом є хвилювання, але це звичайна справа»
Чекаємо на гучну підтримку. Стало відомо скільки фанатів України будуть на матчі в Кардіффі
Проти Шотландії їх було прекрасно чутно
15:25
Збірна України проведе матч за вихід на чемпіонат світу-2022 проти команди Уельсу. Цей поєдинок пройде на стадіоні «Кардіфф Сіті» і, за інформацією УАФ, всі квитки на гру розпродані – буде аншлаг.
Зокрема буде заповненим і сектор фанатів України. А це 2 тисячі уболівальників. Проти 33 тисяч вболівальників валлійців.
В матчі проти Шотландії наші фанати прекрасно проявили себе, особливо коли взялися скандувати «ЗСУ» – нагадали про нашу головну команду сьогодення.
Початок поєдинку Уельс – Україна о 19:00, сьогодні, 5 червня. Переможець цієї гри вийде на чемпіонат світу-2022.Воротар команди Олександра Петракова Андрій П’ятов зізнався, що футболісти справді переживають перед таким важливим матчем.
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