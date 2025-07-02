Сергій Стаднюк

На Клубному чемпіонаті світу-2025 поки розпочалася пауза між стадіями 1/8 та 1/4 фіналу. Але український уболівальник без футболу не залишиться. Ввечері середи, 2 червня, після матчу між Металістом 1925 та Панатінаїкосом (0:3) відбудуться ще два спаринги за участі представників УПЛ.

Зоря зіграє проти колишнього клубу Артема Мілевського, угорської Кішварди. Спочатку гру було заплановано на 18:30 за Києвом, однак час початку змістили на півгодини вперед.

19:00 | Зоря – Кішварда. Пряма трансляція

Також зміни відбулися у контрольному матчі за участі Полісся. Однак цього разу було змінено ще й суперника. Гра між житомирянами та румунською Чіксередою (Меркуря-Чук), запланована раніше, не відбудеться через інфекційне захворювання, яке охопило значну частину складу суперника.