Без КЧС, але з Поліссям і Зорею. Що подивитися ввечері 2 липня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня середи
близько 3 годин тому
На Клубному чемпіонаті світу-2025 поки розпочалася пауза між стадіями 1/8 та 1/4 фіналу. Але український уболівальник без футболу не залишиться. Ввечері середи, 2 червня, після матчу між Металістом 1925 та Панатінаїкосом (0:3) відбудуться ще два спаринги за участі представників УПЛ.
Зоря зіграє проти колишнього клубу Артема Мілевського, угорської Кішварди. Спочатку гру було заплановано на 18:30 за Києвом, однак час початку змістили на півгодини вперед.
19:00 | Зоря – Кішварда. Пряма трансляція
Також зміни відбулися у контрольному матчі за участі Полісся. Однак цього разу було змінено ще й суперника. Гра між житомирянами та румунською Чіксередою (Меркуря-Чук), запланована раніше, не відбудеться через інфекційне захворювання, яке охопило значну частину складу суперника.
У відповідь на ситуацію клуб із Житомира оперативно організував новий контрольний поєдинок. Сьогодні команда Руслана Ротаня зіграє проти австрійського клубу Бад-Леонфельден. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.