Відомий європейський клуб із ексгравцем Шахтаря розбив Металіст 1925. Відео
Перший холодний душ для Бартуловича
31 хвилину тому
У контрольному матчі в рамках літніх передсезонних зборів грецький Панатінаїкос розгромив Металіст 1925.
На другу гру для головного тренера харків’ян Младена Бартуловича вже було підібрано серйозного суперника. Українська команда протрималася першу годину гри.
Однак далі оборона харків’ян просто посипалася. Рахунок відкрив Мансіні на 60-й хвилині й доволі швидко рахунок подвоїв Бокос. Крапку в матчі поставив Свідерскі, який відзначився у самому кінці.
До вашої уваги огляд матчу.
Наступний матч Металіст 1925 проведе у понеділок, 7 липня, проти Карабаха.
Контрольний матч
Металіст 1925 – Панатінаїкос 0:3
Голи: Мансіні 60, Бокос 73, Свідерскі 89
Металіст 1925: Варакута (Мозіль 46), Крупський (Салюк 11, Кравець 75), Шабанов (Обінайя 61), Павлюк (Капінус 61), Мартинюк (Снурніцин 46), Калюжний (к) (Король 61), Антюх (Панченко 61), Калітвінцев (Юрченко 46), Чурко (Когут 46), Рашиця (Гаджиєв 46), Овусу (Мба 46)
Панатінаїкос (стартовий склад): Дронговскі, Коцирас, Єдвай, Інгасон, Кіріапулос, Максимович, Нікас, Тете, Джурічич, Єремєєфф, Брегу
Попередження: Кравець 83, Павлюк 86 - Свідерський 86