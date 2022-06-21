Названо місто, в якому буде базуватися «Шахтар» у наступному сезоні
Без легіонерів? Проведення УПЛ в Польщі названо малоймовірним
Озвучено місця, де гратимуть матчі чемпіонату вісім клубів
Фото - ФК Шахтар
Проведення української Прем'єр-ліги в Польщі є малоймовірним. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Андрій Сеньків.
За інформацією джерела, всі клуби УПЛ гратимуть в Україні. Вже відомі місця проведення матчів восьми команд.
«Шахтар», «Мінай», «Львів», «Рух», «Динамо», «Дніпро- 1», «Зоря» і «Ворскла» виступатимуть в двох зонах. Це місто Львів і Закарпатті.
При цьому повідомлялося, що «гірники» не базуватимуться в Україні.
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