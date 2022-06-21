Без легіонерів? Проведення УПЛ в Польщі названо малоймовірним

Озвучено місця, де гратимуть матчі чемпіонату вісім клубів

Фото - ФК Шахтар

Проведення української Прем'єр-ліги в Польщі є малоймовірним. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Андрій Сеньків.

За інформацією джерела, всі клуби УПЛ гратимуть в Україні. Вже відомі місця проведення матчів восьми команд.

«Шахтар», «Мінай», «Львів», «Рух», «Динамо», «Дніпро- 1», «Зоря» і «Ворскла» виступатимуть в двох зонах. Це місто Львів і Закарпатті.

При цьому повідомлялося, що «гірники» не базуватимуться в Україні.