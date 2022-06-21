Названо місто, в якому буде базуватися «Шахтар» у наступному сезоні

Матчі УПЛ клуб планує проводити в двох місцях

Фото - ФК Шахтар

У наступному сезоні «Шахтар» буде базуватися в Любліні. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Андрій Сеньків.

За інформацією джерела, клуб вирішив розташовуватися ближче до кордону. Раніше планувалося, що «гірники» будуть перебувати у Варшаві.

Матчі УПЛ «Шахтар» буде проводити у Львові. Також гри внутрішнього чемпіонату гратимуть на Закарпатті.

Напередодні два бразильських легіонера покинули «гірників».