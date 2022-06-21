Офіційно. Услід за Нересом «Шахтар» покинув ще один бразилець
Названо місто, в якому буде базуватися «Шахтар» у наступному сезоні
Матчі УПЛ клуб планує проводити в двох місцях
Фото - ФК Шахтар
У наступному сезоні «Шахтар» буде базуватися в Любліні. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Андрій Сеньків.
За інформацією джерела, клуб вирішив розташовуватися ближче до кордону. Раніше планувалося, що «гірники» будуть перебувати у Варшаві.
Матчі УПЛ «Шахтар» буде проводити у Львові. Також гри внутрішнього чемпіонату гратимуть на Закарпатті.
Напередодні два бразильських легіонера покинули «гірників».
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