Павло Василенко

Український нападник Артем Довбик не зіграє за Рому у вирішальній весняній частині Ліги Європи. Римський клуб ухвалив непросте рішення не включати форварда до оновленої єврокубкової заявки на плей-оф, повідомляє Il Romanista.

Головною причиною такого кроку стала серйозна травма українця. Відновлення після операції затягується, і медичний штаб Роми дійшов висновку, що Довбик фізично не встигне набрати форму до матчів на виліт. За прогнозами лікарів, нападник може бути поза футболом від двох до п’яти місяців.

Разом із Довбиком зі списку був викреслений і Леон Бейлі, який узимку повернувся до Астон Вілли. Натомість звільнені місця в заявці зайняли зіркові новачки римлян – Доніелл Мален та Браян Сарагоса, на яких клуб робить ставку в єврокубковій кампанії.

У поточному сезоні Довбик провів за Рому 17 матчів у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі. Однак травма сухожилля прямого м’яза лівого стегна, отримана ще на початку листопада у матчі Серії А проти Удінезе (2:0), вимагала хірургічного втручання та довгої реабілітації.

Таким чином, Артем не лише втрачає шанс допомогти Ромі в Лізі Європи, а й майже напевно пропустить плей-оф збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026.