Павло Василенко

Хто забере «Золотий м'яч» сезону 2024/25? Кандидатів багато, але, за словами Луїса Енріке, переможець може бути лише один. Тренер ПСЖ оцінив зірковість своєї команди.

Цього року церемонія вручення премії Ballon d'Or відбудеться 22 вересня у паризькому театрі Шатле. Серед фаворитів на здобуття престижної нагороди – Ламін Ямаль, Усман Дембеле та Рафінья.

Враховуючи його командні та індивідуальні здобутки, представник Франції має трохи більше шансів на перемогу в опитуванні France Football. Нападник ПСЖ Усман Дембеле привів свою команду до требла.

Команда Луїса Енріке не мала собі рівних у Лізі 1, Кубку Франції та Лізі чемпіонів. Незабаром вони можуть додати до своїх здобутків перемогу в Клубному чемпіонаті світу, який щойно розпочався.

Проте репутація Дембеле ґрунтується не лише на його астрономічних досягненнях у клубі, а й на його індивідуальній статистиці. За сезон він зіграв 49 ігор, забив 33 голи та віддав 15 результативних передач.

«Золотий м'яч» має дістатися Усману Дембеле. Він на це заслуговує. У цьому немає жодних сумнівів», – наводить слова Енріке інсайдер Фабріціо Романо.

У неділю ПСЖ проведе свій перший матч на Клубному чемпіонаті світу. Суперником стане Атлетіко Мадрід.