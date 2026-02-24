Без Зубкова, але з Батаговим: Трабзонспор взяв важливі очки в Суперлізі. Відео
Гонка за лідерами триває
8 хвилин тому
Фото - Трабзонспор
Трабзонспор в 23 туры Суперліги переміг на виїзді Газіантеп. Матч завершився з рахунком 2:1.
Голи, що забили Феліпе Аугусто на 24-й хвилині та Пол Онуачу на 27-й хвилині, принесли перемогу команді Фатіха Текке.
У цьому матчі не міг допомогти Трабзону вінгер збірної України Олександр Зубков, який продовжує відновлюватись після травми.
Центрбек Арсеній Батагов провів на полі 90 хвилин.
Суперліга. 23 тур
Газіантеп – Трабзонспор 1:2
Голи: Байо, 22 – Августо, 24, Онуачу, 27