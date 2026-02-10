В Трабзонспорі не впевнені щодо участі Зубкова у грі з Фенербахче
Олександр відновлюється від травми
9 хвилин тому
Олександр Зубков / Фото - Трабзонспор
Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке оцінив шанси вінгера збірної України Олександра Зубкова зіграти в матчі 22 туру Суперліги проти Фенербахче. Його слова наводить Fanatik.
Ситуація Зубкова не зовсім ясна, сподіваюся, він встигне. За попередньою інформацією, він не встигне, - сказав Текке.
Зубков в цьому сезоні провів за Трабзонспор 23 матчі: 3 голи, 4 асисти.
Трабзону у випадку перемоги над Фенербахче зможе наблизитись до стамбульського гранда в боротьбі за топ-2.
