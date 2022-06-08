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Безальтернативний. Петраков уключив усього одного форварда в заявку на Ірландію

Футболіст, що відчував напередодні нездужання, готується до матчу
Футбол Збірна України
11:13
Безальтернативний. Петраков уключив усього одного форварда в заявку на Ірландію
Збірна України / Фото - Getty Images

Збірна України стартує в Лізі націй матчем проти Ірландії. Прес-служба УАФ опублікувала заявку на гру.

Головний тренер Олександр Петраков не включив в неї Романа Яремчука. Таким чином, Артем Довбик залишився єдиним центрфорвардом.

Крім того, в заявку через травми не були голкіпер Георгій Бущан і хавбек Тарас Степаненко. Також в списку відсутній півзахисник Олександр Пихаленок.

Заявка збірної України (за номерами)

1. Андрій Лунін, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Данило Сікан, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Валерій Бондар, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Напередодні повідомлялося про нездужання захисника Едуарда Соболя. Він в заявку потрапив.

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Ірландії (футбол) Артем Довбик Едуард Соболь Роман Яремчук Георгій Бущан Тарас Степаненко Олександр Пихаленок

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