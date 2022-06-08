Збільшився попередній термін відновлення Бущана
Голкіперу збірної України Георгію Бущану провели МРТ і КТ. Таким чином, було зафіксовано пошкодження зв'язок гомілковостопного суглоба, повідомляє прес-служба УАФ.
Прогнозується, що на відновлення піде близько двох тижнів. Ці перевищує попередній термін в 7 – 10 днів. Раніше його назвав головний тренер Олександр Петраков.
Таким чином, воротар, скоріш за все, пропустить усі червневі зустрічі «синьо-жовтих». 8 червня команда зіграє з Ірландією, 11-го числа – з Вірменією, а 14-го – знову з першим колективом.
Захисник Едуард Соболь відчув легке нездужання. Рішення про його участь в матчі першого туру Ліги націй проти Ірландії буде прийнято вранці в день гри.
раніше Петраков також повідомив про травму півзахисника Тараса Степаненко.
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