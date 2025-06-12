Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса розкрив кадрову ситуацію, і зокрема готовність півзахисника Єгора Ярмолюка, перед стартом на Євро-2025 (U-21).

Ярмолюк – це гравець, який виступає в англійській прем’єр-лізі. Всі це знають. Так, у нього були певні питання пов’язані зі здоров’ям. Хочу підкреслити, що один з моїх пріоритетів у роботі — це ставлення до гравців.

Вони молоді, і попри те, що вони професіонали, ми не можемо працювати з ними так само, як із футболістами, які вже перебувають наприкінці своєї кар’єри. Ми повинні дуже уважно ставитися до здоров’я гравців – особливо молодих. Тому ми були в контакті з ним і з його клубом і чекали до останнього моменту, щоб ухвалити рішення щодо заявки.

У нас було кілька розмов – люди з УАФ і я спілкувалися з гравцем і з його командою. Ми всі хочемо найкращого для Єгора. У нього були певні проблеми, але ми про нього подбаємо. У будь-якому разі він викладеться на максимум і буде готовий грати стільки хвилин, скільки йому нададуть.

Він приєднався до нас вчора [розмова відбулася в неділю – прим.]. Сьогодні ми вирушаємо до Словаччини і від завтра він працюватиме з нами і буде доступний для матчів.

Батагов і Крупський? Ми працюємо з ними. Є ще інші гравці, в яких є певні моменти пов’язані зі здоров’ям. Але це типова ситуація для кінця сезону, коли накопичуються втома та травми.

Я не хочу шукати жодних виправдань. Ми щасливі, що в є така заявка футболістів, ми працюємо з ними і дуже важливо, щоб вони відчували, що важливі для нас.

Так, ці гравці, яких ви згадали, мають певні нюанси зі здоров’ям. Але ми працюємо з цим і турбуємося про них. Я ніколи не змушу футболіста грати, якщо він не готовий. Гравці вийдуть на поле тільки, якщо готові на всі 100%. Ми не можемо в такому молодому віці змушувати грати через біль чи дискомфорт. Це немає сенсу. В Батагова все добре. А Крупський на шляху до повного відновлення.

Можу сказати за себе – ментально я готовий. Фізично — вже трохи старший і не можу грати, але ментально — я в правильному настрої. Так, деякі інші гравці теж закінчили сезон із певними проблемами. Наприклад, Яцик та Салюк теж мали певні труднощі. Але ми працюємо над тим, щоб підготувати їх, – розповів Мельгоса в інтерв’ю ua.tribuna.com.