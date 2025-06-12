Сергій Стаднюк

У четвер молодіжна збірна України розпочне боротьбу на Євро-2025 (U-21). У першому турі групи D «синьо-жовті» зіграють з однолітками із Данії. Формат турніру – класичний, а отже із кожного квартету вийдуть до плей-оф по дві команди. І саме данців вбачають основним конкурентом команди Унаї Мельгоси за другу сходинку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.

Також у групі України між собою зіграють фаворит і відвертий аутсайдер – Нідерланди та Фінляндія. Матч розпочнеться о 22:00. Офіційним транслятором турніру в Україні є MEGOGO. Матчі збірної України також покаже Суспільне і канал MEGOGO Спорт у Т2.

19:00 | U-21. Україна – Данія. Пряма трансляція

22:00 | U-21. Фінляндія – Нідерланди. Пряма трансляція

Також 12 червня пройдуть матчі у групі B. Зіграють два фаворити Євро. Німеччина зійдеться зі Словенією, а Англія з Чехією.

22:00 | U-21. Німеччина – Словенія. Пряма трансляція

22:00 | U-21. Чехія – Англія. Пряма трансляція