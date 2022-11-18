Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі

Не ганьбися, «українцю» Мораєсе

Футболіст Жуніор Мораес, який прийняв українське громадянство і втік з країни 24 лютого, в своєму Instagram повідомив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі. Бідолаха Мораес зараз виступає за «Корінтіанс».

«Привіт, друзі, це був, безсумнівно, найважчий сезон в моїй кар'єрі. Було кілька ситуацій, про які я ніколи не думав, що таке доведеться пережити. Це був рік виживання і навчання. Я хочу подякувати всім в клубі і особливо медичний відділ за всю турботу і роботу зі мною. Це ще одна історія, в якій у мене є можливість повернутися на вершину і знову грати на хорошому рівні. Можете бути впевнені, що з мого боку ніколи не буде нестачі в бажанні перемагати і завойовувати титули з цим великим клубом!».

Раніше була інформація, що «Динамо» хоче повернути зрадника Мораеса.