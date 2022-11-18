Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:00
Змішані єдиноборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі

Не ганьбися, «українцю» Мораєсе
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі

Футболіст Жуніор Мораес, який прийняв українське громадянство і втік з країни 24 лютого, в своєму Instagram повідомив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі. Бідолаха Мораес зараз виступає за «Корінтіанс».

«Привіт, друзі, це був, безсумнівно, найважчий сезон в моїй кар'єрі. Було кілька ситуацій, про які я ніколи не думав, що таке доведеться пережити. Це був рік виживання і навчання. Я хочу подякувати всім в клубі і особливо медичний відділ за всю турботу і роботу зі мною.

Це ще одна історія, в якій у мене є можливість повернутися на вершину і знову грати на хорошому рівні. Можете бути впевнені, що з мого боку ніколи не буде нестачі в бажанні перемагати і завойовувати титули з цим великим клубом!».

Раніше була інформація, що «Динамо» хоче повернути зрадника Мораеса.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Жуніор Мораес

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Українські легіонери
12:33
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Українська Прем'єр-ліга
12:08
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Чемпіонат світу з футболу
11:29
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Українська Прем'єр-ліга
11:12
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Прімера
10:46
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу з футболу
10:30
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Ліга 1
10:15
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини