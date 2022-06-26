Президент «Руха»: «Чому ми повинні грати за кордоном, якщо Зеленський залишається?»
Білоруський тренер заявив, що буде давати інтерв'ю виключно українською мовою
Спеціаліст, чия країна була втягнута у війну проти сусідньої держави, розповів про свою позицію
Леонід Кучук / Фото - Рух Львів
Головний тренер «Руха» Леонід Кучук повідомив, що на тлі війни прийняв рішення давати інтерв'ю українською мовою. Слова білоруського фахівця передає прес - служба клубу.
Футбол під час війни… Це новий досвід не лише для футболістів та тренерського штабу. Я вірю, що все буде добре, настане мир в Україні і наше молоде покоління не боятиметься ракет та вибухів, а гратиме у футбол і буде тішити уболівальників.
Я щасливий, що маю можливість тренувати таку велику кількість талановитої молоді, і докладу усіх зусиль, аби передати їм свій досвід.
Окрім цього, я ставлю також перед собою завдання розмовляти українською мовою. Стараюсь її покращувати кожного дня і буду давати інтерв’ю тільки українською.
Раніше президент «Руха» Григорій Козловський висловив негативне ставлення до ідеї проводити УПЛ за кордоном.
Коментарі 0