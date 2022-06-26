Білоруський тренер заявив, що буде давати інтерв'ю виключно українською мовою

Леонід Кучук / Фото - Рух Львів

Головний тренер «Руха» Леонід Кучук повідомив, що на тлі війни прийняв рішення давати інтерв'ю українською мовою. Слова білоруського фахівця передає прес - служба клубу.

Я щасливий, що маю можливість тренувати таку велику кількість талановитої молоді, і докладу усіх зусиль, аби передати їм свій досвід.

Окрім цього, я ставлю також перед собою завдання розмовляти українською мовою. Стараюсь її покращувати кожного дня і буду давати інтерв’ю тільки українською.