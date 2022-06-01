Президент «Руха»: «Чому ми повинні грати за кордоном, якщо Зеленський залишається?»

Григорій Козловський / Фото - Рух Львів

Президент «Руха» Григорій Козловський поділився в ефірі телеканалу Футбол своїм ставленням до ініціативи проводити наступний сезон УПЛ в Україні, незважаючи на воєнний стан.

Я думаю, що правильно, аби ми були разом, тримали свій фронт і показували цілому світу, що ми сильна нація, що ми достойні називатися європейцями. Ми маємо це показувати, і кращого способу, ніж зіграти цей чемпіонат в Україні, я не бачу.

З іншого боку у нас є президент, якому на 3-4 день війни пропонували покинути країну. Але він став лідером нації та показав своїм прикладом, що він тут, в Україні, і буде битись до кінця.

І я знаю, що у президента є думка та побажання, щоб футбол теж був в нашій країні. Якщо лідер нації залишається, то чому ми повинні кудись тікати та грати десь за кордоном? Я вважаю, що ми маємо бути однією нацією та брати приклад з її лідера, який має таку думку.