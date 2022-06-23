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Близький до АПЛ. 18-річний гравець «Дніпра-1» отримав візу

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:02
Близький до АПЛ. 18-річний гравець «Дніпра-1» отримав візу
Єгор Ярмолюк / Фото: Дніпро-1

Півзахисник «Дніпра - 1» Єгор Ярмолюк близький до переходу в «Брентфорд». Про це повідомляє Футбол NEWS.

За інформацією джерела, 18-річний гравець отримав робочу британську візу. Клуб АПЛ готовий заплатити 1,5 мільйона євро. Для завершення трансферу залишилося виконати формальності.

Як правило, візу видають футболістам, які провели певний відсоток матчів за збірну. Однак Ярмолюка оцінили як «виняткового таланту».

Раніше «Дніпро-1» залишився без основного голкіпера.

Сергій Стаднюк
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Теги

СК Дніпро-1 Єгор Ярмолюк

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