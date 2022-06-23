«Динамо» і більшість клубів УПЛ планують грати в Києві. «Шахтар» і «Дніпро-1» – на заході України
Близький до АПЛ. 18-річний гравець «Дніпра-1» отримав візу
У Британії видали українцеві дозвіл на роботу
Єгор Ярмолюк / Фото: Дніпро-1
Півзахисник «Дніпра - 1» Єгор Ярмолюк близький до переходу в «Брентфорд». Про це повідомляє Футбол NEWS.
За інформацією джерела, 18-річний гравець отримав робочу британську візу. Клуб АПЛ готовий заплатити 1,5 мільйона євро. Для завершення трансферу залишилося виконати формальності.
Як правило, візу видають футболістам, які провели певний відсоток матчів за збірну. Однак Ярмолюка оцінили як «виняткового таланту».
Раніше «Дніпро-1» залишився без основного голкіпера.
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