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«Дніпро- 1» залишився без основного голкіпера

Українському клубу довелося продати легіонера
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:47
«Дніпро- 1» залишився без основного голкіпера
Валентин Кожокару / Фото: Дніпро-1

Голкіпер «Дніпра- 1» Валентин Кожокару продовжить кар'єру в чемпіонаті Бельгії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Румун проданий в «Левен». За даними Transfermarkt, легіонер обійшовся новому клубу в 400 тис євро.

У складі дніпрян Кожокару встиг провести всього 14 матчів. У половині з них – не пропустив.

Раніше повідомлялося, що два легіонера «Дніпра- 1» згодні повернутися в команду, незважаючи на війну в Україні.

Сергій Стаднюк
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Теги

СК Дніпро-1 чемпіонат Бельгії

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