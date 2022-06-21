Йовічевич і два легіонера готові залишитися в «Дніпрі- 1»
«Дніпро- 1» залишився без основного голкіпера
Українському клубу довелося продати легіонера
Валентин Кожокару / Фото: Дніпро-1
Голкіпер «Дніпра- 1» Валентин Кожокару продовжить кар'єру в чемпіонаті Бельгії. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Румун проданий в «Левен». За даними Transfermarkt, легіонер обійшовся новому клубу в 400 тис євро.
У складі дніпрян Кожокару встиг провести всього 14 матчів. У половині з них – не пропустив.
Раніше повідомлялося, що два легіонера «Дніпра- 1» згодні повернутися в команду, незважаючи на війну в Україні.
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