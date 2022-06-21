«Дніпро- 1» залишився без основного голкіпера

Українському клубу довелося продати легіонера

Валентин Кожокару / Фото: Дніпро-1

Голкіпер «Дніпра- 1» Валентин Кожокару продовжить кар'єру в чемпіонаті Бельгії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Румун проданий в «Левен». За даними Transfermarkt, легіонер обійшовся новому клубу в 400 тис євро.

У складі дніпрян Кожокару встиг провести всього 14 матчів. У половині з них – не пропустив.

Раніше повідомлялося, що два легіонера «Дніпра- 1» згодні повернутися в команду, незважаючи на війну в Україні.