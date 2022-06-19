Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»
«Болонья» повернеться до Довбику в разі продажу Арнаутовіча
Австрієць може перейти в «Ювентус»
13:10
«Болонья» буде готова почати переговори з «Дніпром- 1» по трансферу Артема Довбика в разі продажу Марко Арнаутовіча. Про це повідомив в журналіст Джанлука ді Марціо.
33-річний австрієць незабаром може перейти в туринський «Ювентус».
За інформацією джерела, Довбик буде першою з пріоритетних цілей «Болоньї».Нагадаємо, Довбик цікавий «Торіно» і «Ноттінгем Форест».
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