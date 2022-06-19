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«Болонья» повернеться до Довбику в разі продажу Арнаутовіча

Австрієць може перейти в «Ювентус»
Футбол Українські легіонери
13:10
«Болонья» повернеться до Довбику в разі продажу Арнаутовіча

«Болонья» буде готова почати переговори з «Дніпром- 1» по трансферу Артема Довбика в разі продажу Марко Арнаутовіча. Про це повідомив в журналіст Джанлука ді Марціо.

33-річний австрієць незабаром може перейти в туринський «Ювентус».

За інформацією джерела, Довбик буде першою з пріоритетних цілей «Болоньї».

Нагадаємо, Довбик цікавий «Торіно» і «Ноттінгем Форест».
Карен Агабекян
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Теги

Марко Арнаутовіч Артем Довбик СК Дніпро-1 Болонья

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