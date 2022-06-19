«Болонья» повернеться до Довбику в разі продажу Арнаутовіча

Австрієць може перейти в «Ювентус»

«Болонья» буде готова почати переговори з «Дніпром- 1» по трансферу Артема Довбика в разі продажу Марко Арнаутовіча. Про це повідомив в журналіст Джанлука ді Марціо.



33-річний австрієць незабаром може перейти в туринський «Ювентус».

За інформацією джерела, Довбик буде першою з пріоритетних цілей «Болоньї».