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Новачок АПЛ слідкував за Довбиком на матчах плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022

Форвард забив в ворота Шотландії
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
11:43
Новачок АПЛ слідкував за Довбиком на матчах плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022
Фото: Getty Images

Агент Артема Довбика Олексій Люндовський заявив, що представники новачка АПЛ «Ноттінгем Форест» відвідували матчі форварда в складі збірної України:

Так, дійсно, я можу підтвердити факт переговорів щодо Артема з «Ноттінгем Форест». Насправді, цей клуб цікавиться Довбиком ще з квітня місяця, його представники відвідували матчі національної збірної України, у тому числі обидва поєдинки плей-офф.

Однак при цьому сам «Ноттінгем Форест» вирішував свої турнірні завдання, тому вже після підвищення у класі та виходу до АПЛ цей інтерес став предметним.

Нагадаємо, що Довбик забив в ворота національної команди Шотландії.

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
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Ноттінгем Форест Артем Довбик

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