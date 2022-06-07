Новачок АПЛ готовий заплатити за Довбика 12 мільйонів євро
Новачок АПЛ слідкував за Довбиком на матчах плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022
Форвард забив в ворота Шотландії
Фото: Getty Images
Агент Артема Довбика Олексій Люндовський заявив, що представники новачка АПЛ «Ноттінгем Форест» відвідували матчі форварда в складі збірної України:
Так, дійсно, я можу підтвердити факт переговорів щодо Артема з «Ноттінгем Форест». Насправді, цей клуб цікавиться Довбиком ще з квітня місяця, його представники відвідували матчі національної збірної України, у тому числі обидва поєдинки плей-офф.
Однак при цьому сам «Ноттінгем Форест» вирішував свої турнірні завдання, тому вже після підвищення у класі та виходу до АПЛ цей інтерес став предметним.
Нагадаємо, що Довбик забив в ворота національної команди Шотландії.
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