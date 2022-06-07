Новачок АПЛ слідкував за Довбиком на матчах плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022

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Агент Артема Довбика Олексій Люндовський заявив, що представники новачка АПЛ «Ноттінгем Форест» відвідували матчі форварда в складі збірної України:



Однак при цьому сам «Ноттінгем Форест» вирішував свої турнірні завдання, тому вже після підвищення у класі та виходу до АПЛ цей інтерес став предметним.