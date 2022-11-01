Бондар: «Мудриком не просто так цікавляться топові клуби. Це результат роботи»

Валерій Бондар / Фото - ФК Шахтар

Захисник «Шахтаря» Валерій Бондар поділився думкою про одноклубника Михайла Мудрика.

Поза полем - це тренажерний зал. Те, скільки він працює, виливається в його чудові результати й те, що про нього так багато говорять. Адже не просто так всі топові клуби цікавляться Мішею. Це результати його роботи.

За полем він дуже веселий хлопець, який любить пожартувати, посміятися. Я його мало бачив сумним. Звичайно, коли не дуже хороша ситуація у нас в країні, він може посумувати, поговорити про щось. Але загалом це дуже позитивна людина.