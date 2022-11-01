Гура відібрав очки у «Шахтаря» та став найкращим тренером туру УПЛ
Бондар: «Мудриком не просто так цікавляться топові клуби. Це результат роботи»
Захисник розповів про партнера по «Шахтарю»
08:53
Валерій Бондар / Фото - ФК Шахтар
Захисник «Шахтаря» Валерій Бондар поділився думкою про одноклубника Михайла Мудрика.
Міша Мудрик – дуже веселий хлопець. Він завжди на гуморі. Це йому і допомагає бути таким, яким він є на футбольному полі. Він дуже яскравий, простий, швидкий, технічний. Любить свою справу, дуже любить футбол і повністю віддається йому.
Поза полем - це тренажерний зал. Те, скільки він працює, виливається в його чудові результати й те, що про нього так багато говорять. Адже не просто так всі топові клуби цікавляться Мішею. Це результати його роботи.
За полем він дуже веселий хлопець, який любить пожартувати, посміятися. Я його мало бачив сумним. Звичайно, коли не дуже хороша ситуація у нас в країні, він може посумувати, поговорити про щось. Але загалом це дуже позитивна людина.
Бондар також зазначив, що 10 – 11 українців у складі «Шахтаря» в Лізі чемпіонів показує рівень академії.
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