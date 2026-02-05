Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко підтвердив, що турецький Трабзонспор дійсно проявляв інтерес до його підписання, однак угода так і не відбулася.

Так, була пропозиція, і між клубами велися переговори, але угода не була досягнута. Я уважно стежу за турецькою Суперлігою і дуже люблю турецьких уболівальників. Атмосфера на матчах просто неймовірна. Що стосується команд, то я вболіваю за Трабзонспор і часто дивлюся їхні матчі, тому що там грають наші українські футболісти, — наводить слова Бондаренка пресслужба Шахтаря.

Інтерес до футболіста виник ще рік тому, проте під час зимового трансферного вікна 2025 клуби не домовилися щодо ціни. Літня спроба турецького клубу повернутися до питання завершилася з тим самим результатом — трансфер не відбувся.