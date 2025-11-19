Турецький клуб Трабзонспор знову виявляє інтерес до 25-річного півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.

Раніше спроби придбати гравця в попередні трансферні вікна не мали успіху: пропозиції турків на 7 і 10 мільйонів євро були відхилені, оскільки Шахтар розраховував виручити не менше 12 мільйонів.

Зараз Трабзонспор розглядає варіант оренди Бондаренка із правом подальшого викупу, сподіваючись, що такий формат влаштує «гірників», повідомляє A Spor.

Якщо угода відбудеться, український півзахисник приєднається до інших легіонерів клубу – Арсенія Батагова, Олександра Зубкова та Данила Сікана.

У поточному сезоні 25-річний Бондаренко зіграв 23 матчі, забив три голи та зробив три результативні передачі.

Раніше Зубков був визнаним найкращим правим вінгером чемпіонату Туреччини 2025.