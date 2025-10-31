Юрій Юрченко, адвокат півзахисника Буковини Євгена Підлепенця розповів про ситуацію навколо колишнього клубу свого клієнта Дніпра-1.

Перше – чому ми дійшли туди, де ми зараз знаходимося з цими вимогами і з його статусом кредитора. Ми подали заяву до Палати з вирішення спорів УАФ про стягнення з «Дніпра-1» відповідного боргу близько як 2 роки тому, в листопаді сезону 2024/25, після зняття «Дніпра-1» зі змагань. Ця справа чомусь відкладалася досить довго з невідомих для нас причин. Рішення Палати було винесено тільки нещодавно, отримали ми його 18 вересня 2025 року.

Паралельно ми ж розуміємо, що «Дніпро-1» знявся зі змагань і, наскільки нам відомо, залишається афілійованим членом Дніпропетровської асоціації футболу. Ми думаємо, що саме у зв’язку з цим «Шахтар» і подав відповідну заяву про банкрутство, тому що може повторитися та ж сама історія, що була раніше з «Дніпром».

Клуб залишається членом, тобто суб’єктом футболу, грубо кажучи, під юрисдикцією УАФ, як і всі чинні клуби. Завдяки цьому, поки він є відповідним членом в структурі футболу, він може отримувати відповідні виплати солідарності та інші компенсаційні виплати, які належать клубу, який виховав чи брав участь у вихованні відповідних футболістів.

Наскільки ми розуміємо, то «Дніпро» цим скористався сповна. Нам не відомі всі деталі, але, наскільки відомо, кошти по механізму солідарності внаслідок трансферів Євгена Коноплянки та інших футболістів таким чином були отримані, зберігаючись у футболі та не припиняючи своє членство. Немає питань – клуб заслужив вихованням футболіста право на відповідні кошти, і може їх отримати. Але при цьому це не звільняє клуб він погашення його боргів перед іншими особами.

Так само і «Дніпро-1» має право на кошти за виховання футболістів, але для того, щоб не було повторення цієї ситуації абсолютно логічний крок «Шахтаря» ініціювання та відкриття справи про банкрутство. Ми сподівались на рішення Палати з вирішення спорів УАФ і чекали, поки вона винесе рішення. Палата задовольнила вимога Жені, але ми ж чудово розуміємо, що у рамках футбольної юрисдикції навряд чи «Дніпро-1» нам сплатить ці кошти згідно з рішенням Палати вже в 2025 році. «Дніпру-1» в тому стані, в якому він є, немає що втрачати – позбавлення очок чи якогось статусу у футболі – це будь-якого дискомфорту не зробить. А відповідно рішення КДК УАФ для «Дніпра-1» не страшні, станом на зараз.

Відповідно, КДК не має жодних дієвих санкцій, які б змусили «Дніпро-1» в межах Дисциплінарних правил УАФ перераховувати кошти на рахунок погашення своїх боргів з тих, які вони отримують за виховання футболістів чи з інших коштів. В тому числі це стосується і боргів чи то перед «Шахтарем», чи перед Євгеном Підлепенцем, чи перед іншими суб’єктами футболу.

Тому логічним і виправданим видається звернення щодо банкрутства, після рішення апеляційного та Верховного суду відповідну справу нарешті відкрили. У зв’язку з тим, що ця процедура передбачає після відкриття справи про банкрутство у визначений строк законодавством право подавати всім кредиторам відповідні заяви про грошові вимоги до боржника, який винний кошти.

В інтересах Євгена ми скористались цим правом і подали відповідну заяву. Суд її прийняв до розгляду. Як нам відомо, подали і інші суб’єкти, яким начебто «Дніпро-1» винен кошти. Але чи дійсно винен, чи не винен – це питання, як на мене, ще відкрите: чи немає там фіктивних угод, фіктивних боргів створених в штучний спосіб з метою унеможливлення отримання коштів реальними кредиторами, якими є, як мінімум, «Шахтар» і Євген Підлепенець.

Ми не виключаємо, що ще будуть відкриті кримінальні справи стосовно тих боргів, які дивним чином з’явились. Є припущення, що це фіктивні угоди та фіктивні борги. Так це чи ні – в порядку кримінального впровадження будемо з’ясовувати, оскільки викликають питання борги на понад 300 мільйонів гривень.

У судових реєстрах кредитором виступає також старий «Дніпро»? Не маючи документів, я не можу сказати, який він має стосунок, на підставі яких саме договорів та правовідносин, але я припускаю, що це може бути якась маніпуляція з метою створення штучного боргу, щоб тим самим зменшити відсоток відшкодування коштів на рахунок реальних боржників. М’яко кажучи, не дуже віриться в те, що клуб, який функціонував в межах футбольної юрисдикції, винен кошти клубу, який взагалі вийшов з футбольної юрисдикції. І чим ця юридична особа займалась, яка уже припинила своє членство, що їй потрібні були ці кошти – досить відкрите і риторичне питання. І навіщо «Дніпро-1» перерахував відповідні суми коштів на рахунок «Дніпра». Як так раптом сталось, що після того, як відкрита справа про банкрутство, з’явився і борг «Дніпра-1» перед «Дніпром» і чому тоді «Дніпро» не звернувся із заявою про ініціювання справи про банкрутство «Дніпра-1», а звернувся «Шахтар», якому реально «Дніпро-1» винен кошти. Ми ж усі розуміємо, що це, скоріше за все, споріднені структури – «Дніпро» та «Дніпро-1», – і непросто так цей борг з’явився скоріш за все.

800 тисяч гривень боргу перед Євгеном – це сума заявлена згідно з відповідними контрактом та іншими документами, це реальна сума боргу, яка також визнана і Палатою з вирішення спорів УАФ. Тобто це загальна сума, яка належна Жені за контрактом від «Дніпра-1», – повідомив Юрченко в інтерв'ю Tribuna.com.