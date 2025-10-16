Президент Полісся Геннадій Буткевич готовий взяти участь у тендері, на який буде виставлена навчально-тренувальна база в передмісті Дніпра, що слугувала багато років ФК Дніпро та Дніпро-1.

Потенційна участь Буткевича в торгах породила чутки про відродження легендарної футбольної школи Дніпро-75, повідомляє «Дніпрянин».

На даний час триває прийом пропозицій, дедлайн - 29 жовтня.

Аукціон відбудеться 30 жовтня за умови наявності двох пропозицій від потенційних покупців.