Буткевич задумав розширити футбольну імперію
Амбіцій власнику Полісся не позичати
13 хвилин тому
Геннадий Буткевич / Фото - ФК Полесье
Президент Полісся Геннадій Буткевич готовий взяти участь у тендері, на який буде виставлена навчально-тренувальна база в передмісті Дніпра, що слугувала багато років ФК Дніпро та Дніпро-1.
Потенційна участь Буткевича в торгах породила чутки про відродження легендарної футбольної школи Дніпро-75, повідомляє «Дніпрянин».
На даний час триває прийом пропозицій, дедлайн - 29 жовтня.
Аукціон відбудеться 30 жовтня за умови наявності двох пропозицій від потенційних покупців.
Поділитись