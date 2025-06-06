Борнмут назвав ціну, за яку продасть Забарного в ПСЖ
«Вишні» хочуть отримати 50 мільйонів за захисника збірної України
близько 12 годин тому
Борнмут відхилив пропозицію ПСЖ щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного. Про це повідомляє журналіст Дункан Кастлс.
«Парі Сен-Жермен веде прямі перемовини з Борнмутом щодо трансферу захисника збірної України Іллі Забарного. Борнмут відхилив пропозицію ПСЖ, вимагаючи трансферну суму, що перевищує 50 млн фунтів стерлінгів, які мадридський Реал заплатив за Діна Хейсена», – написав Кастлс у Twitter.
За підсумками сезону 2024/25 англійська команда набрала 56 очок та посіла дев'яте місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
Забарний у кампанії, що завершилася, провів за Борнмут 39 матчів у всіх офіційних турнірах, відзначившись однією результативною передачею.
Портал Transfermarkt оцінює 22-річного оборонця у 40 мільйонів євро.