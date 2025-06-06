Борнмут назвав ціну, за яку продасть Забарного в ПСЖ

«Вишні» хочуть отримати 50 мільйонів за захисника збірної України

близько 12 годин тому

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Ілля Забарний/фото: Борнмут

Борнмут відхилив пропозицію ПСЖ щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного. Про це повідомляє журналіст Дункан Кастлс.

«Парі Сен-Жермен веде прямі перемовини з Борнмутом щодо трансферу захисника збірної України Іллі Забарного. Борнмут відхилив пропозицію ПСЖ, вимагаючи трансферну суму, що перевищує 50 млн фунтів стерлінгів, які мадридський Реал заплатив за Діна Хейсена», – написав Кастлс у Twitter.

За підсумками сезону 2024/25 англійська команда набрала 56 очок та посіла дев'яте місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Забарний у кампанії, що завершилася, провів за Борнмут 39 матчів у всіх офіційних турнірах, відзначившись однією результативною передачею.

Портал Transfermarkt оцінює 22-річного оборонця у 40 мільйонів євро.

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